Avec ces 2 Bruxelloises, rien ne se perd, tout se transforme, tout se crée !

2 Bruxelloises recyclent des textiles pour en faire des créations utiles au quotidien - C’est... La rencontre de 2 Bruxelloises: Valérie Gilson, couturière et conseillère en image d’un côté, et Valérie Cornélis, pro de la comm’ de l’autre. Ensemble, elles font de l’upcycling. Elles recyclent des textiles pour en faire des accessoires pratiques au quotidien. “Avec un vieux short ou avec une robe trouée, on peut fabriquer un tas de choses.” Par exemple, en réutilisant des restes de tissus de vêtements et un sac de paille de grains de café, elles fabriquent de jolis cabas d’été stylés et uniques ! Ils peuvent servir de sac de plage ou de courses. Les sacs en paille sont récupérés chez des torréfacteurs. Il n’y a pas d’achat de matériaux. Tout se récupère, tout se recycle et surtout tout est désigné et fabriqué à Bruxelles. La suite ? En fonction des matériaux reçus ou trouvés, ID by Valou compte créer de toutes petites collections basées sur des modèles uniques. Cela peut partir dans tous les sens: sacs, foulards, jupes, bandeaux de cheveux ou autres. Ce sera toujours en fonction du feeling et de la disponibilité des matières premières. Il n’y aura pas de surproduction. L’objectif est clairement assumé: mettre à l’honneur le “zéro déchet”. Il sera donc impossible de passer commande pour obtenir plusieurs exemplaires similaires d’un même article, même si vous avez craqué dessus. Envie d’en savoir plus ? Pourquoi se lancer dans cette démarche ? Quel a été le déclic ? Comment se procurer ses accessoires durables et tendances ? Réponses dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale bruxelloise de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.instagram.com/idbyvalou/ https://www.facebook.com/idbyvalou