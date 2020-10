Augustin Kivunghe est votre coach sportif depuis Fuerteventura - Quand le sport devient plaisir...... Vous êtes en manque de soleil et de décor paradisiaque ? Vous avez du mal à fermer le bouton de votre jeans à force de tourner en rond dans votre appart’ ? Si on se remettait au sport d’une manière plutôt originale avec Augustin ? Portrait d’un jeune sportif expatrié à l’étranger Augustin Kivunghe est Bruxellois. C’est un ancien joueur de football (Virton et Bercheux). Il est parti vivre à Fuerteventura après avoir eu un gros coup de coeur pour cet endroit et c’est depuis cette 2e plus grande île des Canaries qu’il a lancé une application de fitness. En gros, il vous coache virtuellement sur fond de décors de plages de sables fins et de soleil. Sur cette île, il y a une énergie envoûtante. Augustin souhaite aider les personnes qui ont besoin de se ressourcer en organisant des bootcamps mais aussi en créant Zone4Fit. “Zone4Fit, c’est la suite logique de mes bootcamps à Fuerteventura.” Chaque séance est tournée sur l’île, aux pieds d’un volcan, sur la plage, etc… L’idée est de coacher toutes celles et ceux qui veulent rester en forme tout en les faisant voyager aux 4 coins de cette île incroyable. Les points forts de ce projet Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, Augustin vous propose des séances de sport adaptées à votre niveau. Pas besoin d’être un grand sportif pour démarrer le programme. Vous retrouvez ainsi des videos mettant en scène Augustin qui vous montre et vous explique différents exercices. Autre aspect positif de ce projet lancé par notre sportif bruxellois: une interaction en direct. Un “live” vous est proposé chaque mercredi lorsque vous êtes abonné. L’objectif ici est d’échanger, de poser toutes vos questions et surtout d’obtenir des réponses rapides pour vous permettre d’évoluer. Bien bouger, bien manger Avec Zone4Fit, non seulement, on apprend à prendre soin de son corps au travers du sport mais on découvre aussi comment manger plus sainement, et ce, sans se priver. En effet, il y a des recettes santé sur cette app! Des recettes pensées par un diététicien. Des associations très simples qui donnent des résultats intéressants en fonction des exercices proposés avec cette application. Envie d’en savoir plus ? Comment nous, Bruxellois, pouvons utiliser à bon escient cette appli ? Combien ça coûte ? Faut-il avoir un certain niveau pour prendre part à ce programme ? Réponse avec Augustin Kivunghe, le fondateur de Zone4Fit, au saut du lit avec Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES : https://zone4fit.com/ Disponible actuellement sur Google Playstore (Zone4Fit) Abonnements : 3 mois : 14,99/mois - 6 mois : 12,99/mois - 12 mois : 9,99/mois