Arlette Davidson est de retour!

A la demande générale, Zidani, alias " Arlette Davidson " revient cette année avec son dernier show !

L’été s’achève doucement, les petits oiseaux chantent, le soleil brille et au Collège Ste-Jacqueline de Compostelle, on s’apprête à passer une année scolaire dans le calme et la bonne humeur. Mais un coup de fil, une lettre, une photo plongent la directrice, Arlette Davidson, dans un profond désarroi.

Très désappointée, troublée mais décidée, Arlette va entreprendre un voyage vers une destination inavouable. Elle n’a pas le choix. L’honneur de l’école est en jeu.

Mais qui va diriger l’établissement? Mais oui, mais c’est bien sûr! Shirley Davidson, sa demi-sœur jumelle.

D’autant que chez les Davidson, quoi qu’il arrive, “on avance, on avance”.

Ajoutons à cela, le retour d’un prof qu’on croyait hors-circuit, les nouvelles circulaires du Ministère, les cours “de rien”, le nouveau concierge, les profs (les anciens, les nouveaux et les absents), …

Une nouvelle année scolaire qui comme les précédentes promet d’être fatigante, fatigante, fatigante.

Et comme on dit aux Etats-Unis, “The Show Must Go On”

Avec Zidani

Texte de Zidani et Patrick Chaboud.

Distribution en cours.

Une coproduction de Akhénaton asbl, la Cie du Chat Noireau et le W:Halll.

INFOS PRATIQUES:

Zidani “Arlette l’ultime combat”

du mercredi 28 mars au 31 mars à 20h30

au W:Halll

Prix: de 10 à 20 euros

www.zidani.be

Billetterie : 02 773 05 88

whalll.be - utick.be