On vous emmène au théâtre ce matin. Direction le Théâtre des Poèmes avec Amours, à mort !

Dans ce spectacle, le comédien Paul Van Mulder se met dans la peau d’un tueur de masse. A travers une confession sans concession, il retrace son parcours tragique.

Un homme seul sur scène qui raconte son parcours. Un sujet peu commun et très peu souvent aborder au théâtre.

Seul sur scène, en quête d’amour et de reconnaissance, il supplie qu’on le remarque. Isolé, apeuré, tourmenté, il est empreint d’une souffrance et d’une angoisse telles qu’elles répugne ses semblables. Sa recherche des plus infimes signes d’affection, jusqu’à l’humiliation et la soumission se solde par des échecs récurrents, très violents parfois.

Observateur de lui même, martyrs et bourreau, sa quête d’amour devenue jouissance meurtrière et effrayante, le pousse vers une mort violente où il espère connaître la célébrité et la reconnaissance tant recherchée.

INFOS PRATIQUES:

Jusqu’au 4 fevrier

le Theatre -Poeme

30 rue d’Ecosse

1060 Bruxelles

Tarif: de 9 a 15 euros

reservation@theatrepoeme.be

T. +32-(0)2-538 63 58