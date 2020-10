Ambiance vernienne au Festival Pinksteren Steampunk - Dresscode vaporiste à Saint-Gilles... -... Dès ce vendredi, ambiance Vingt Mille Lieues sous les Mers, L’Île Mystérieuse, Voyage au Centre de la Terre au Centre d’Art Fantastique ! Jusqu’à dimanche, Saint-Gilles accueille le Festival Steampunk ! L'objectif est de vous immerger dans l’univers rétro-futuriste de Jules Verne. Cet auteur qui a hérité du titre de “père de la science-fiction” a inspiré un paquet d’artistes qui se donnent tous rendez-vous ce weekend à Bruxelles. Expositions, marché d'artistes, animations et spectacles fantasques, duels de thé ou le steam-tram. Notre petite préférence... Le Steam-Tram sera certainement l’un des points d’orgue du Festival International Pinksteren Steampunk. Fruit d’un partenariat entre le Musée d’Art Fantastique et le Musée du Tram, le Steam-Tram est une ancienne motrice qui accueillera les visiteurs et steamers du festival le long d’un parcours dans Bruxelles. Spectacles, et cadeaux en pagaille seront au programme. 5 départ seront organisés, le premier départ est réservé au voyageurs habillé en steampunk. Cela coûte 11 euros / participant sur réservation obligatoire et nombre de voyageurs limités à 40 par session. Envie d’en savoir plus ? Comment tout cela s’articule? Réponse Michel Dircken, conservateur du Centre d’Art Fantastique, au micro de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Festival Pinksteren Steampunk le 2 octobre / 19h - 23 h (ouverture du festival) et les 3 et 4 octobre / 10h - 18h au Centre d'Art Fantastique / 18 rue de la glacière – 1060 – Bruxelles Voici le programme du festival: https://www.fantastic-museum.be/doc_files/programme-Festival-Pinksteren-Steampunk-2020.pdf