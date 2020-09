Amateurs du 7e art, voici venu le temps du BSFF ! - Vous aimez le cinéma, les séances en plein... Vous serez alors ravis d’apprendre que c’est aujourd’hui que démarre le Brussels Short Film Festival. “On est soulagé , on est heureux, on est impatient (...) d’accueillir tout le monde, les spectateurs, comme les professionnels !” C’est en ces mots que Céline Masset décrit l’ambiance qui règne à quelques heures de la séance d’ouverture du BSFF, ce 2 septembre au Vendôme, à Ixelles. Un festival qui avait été postposé à cause de la crise du Covid. A présent, du 2 au 12/09, ce ne sont pas moins de 60 films choisis parmi plus de 4.000 propositions venant de 90 pays, des compétitions, du ciné en plein air et autres activités qui s’emparent de la capitale. Le p’tit plus qui nous plaît bien... Le BSFF propose des séances gratuites en plein air et ça démarre ce vendredi au Mont des Arts. Au menu : 3 séances ‘best of’ gratuites, à savourer sous les étoiles ! Il n’y a plus qu’à profiter… Sans oublier les enfants... Vivacité étant la radio des familles, on a fouillé la programmation de ce festival et avons déniché des films pour les p'tits bouts dès 5 ans comme Zoo, Slurp, Le Refuge de L'Ecureuil, ... Et pour les plus "grands" dès 7 ans, notez qu'il y a à l'affiche des films comme La Vie de Château, Apple Tree Man ou encore A Day With Dad. Le Vendôme, Flagey, le Mont des Arts ou encore les Galeries accueillent le BSFF. Il existe un pass qui coûte 20 euros. Celui-ci vous donne accès à toutes les séances du Festival, l'accès aux soirées d'Ouverture et de Clôture et 1 catalogue du Festival. Pour les curieux... Bruxelles Matin a réveillé Céline Masset, l'organisatrice du BSFF, pour en savoir plus. Ecoutez le #REPLAY accolé à cet article. INFOS PRATIQUES: Ouverture ce 2/09 au Vendôme à 19h30 Du 2 au 12/09 Tickets à 6 euros Pass à 20 euros https://bsff.be/