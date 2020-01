Allô maman, ici bébé!

Le 1er salon des familles de Woluwe-Saint-Lambert...

Il y a quelques jours, Jordy fêtait son anniversaire… Dur dur d’être bébé, peut-être. Mais dur dur d’être parents certainement aussi!

C’est pour cette raison qu’a vu le jour le 1er salon des familles de Woluwe-Saint-Lambert. “ Maman(s)/Papa(s)/& Moi - Ma famille en 2020 ", a lieu demain samedi 18 janvier, au Wolubilis. L’entrée est gratuite.

L’objectif, c’est de faire connaître tous les principaux acteurs qui soutiennent la parentalité dans cette commune bruxelloise.

Une journée riche en ateliers, informations, et interventions qui mettra à l’honneur toutes les familles, où les enfants, parents et grands-parents pourront déambuler à travers les différents stands et animations.

Concrètement, vous pourrez confectionner des sacs à pain/fruits/légumes, apprendre l’art de la peinture végétale ou de la tapisserie murale, ou tester vos connaissances sur les méfaits du sucre dans notre alimentation, …

Tout au long de cette journée, vous aurez également l’occasion de découvrir une exposition sur les droits de l’enfant.

A 16h : verre de l’amitié (et remise des prix du concours photos par l’échevine Isabelle Molenberg).

A 17h, spectacle ludique et pédagogique intitulé " Tout Compte Fait " présenté par la Compagnie des Pipelettes sur l’égalité des sexes. L’idée c’est de sensibiliser les parents à ne pas conditionner les enfants dès leur plus jeune âge (à partir de 3 ans).

Entrée du spectacle : 10 € / famille pour les familles de Woluwe-Saint-Lambert. Réservation obligatoire.

A 20h, clôture de cette belle journée, avec le célèbre film français " Le cerveau des enfants, un potentiel infini", de Stéphanie Brillant, qui sera diffusé gratuitement dans la grande salle du Wolubilis.

Cette projection nous plongera dans les neurosciences et nous expliquera comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. En effet, le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement et aidera les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs et à apprendre efficacement, etc.

INFOS PRATIQUES:

Wolubilis

à partir de 9h jusquà 16h

entrée gratuite

spectacle payant " Tout Compte Fait " présenté par la Compagnie des Pipelettes: 10euros/famille > réservation obligatoire

https://fr.woluwe1200.be/2020/01/03/participez-au-concours-photos-du-salon-des-familles.html