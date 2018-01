A vos marqueurs ! Prêts ? Partez !

Notre monde est de plus en plus virtuel. Les écrans sont partout, qui entraînent à l’évasion. Le bon vieil ordinateur a laissé la place aux tablettes et aux smartphones. Les navetteurs tuent le temps en jouant. Même les piétons, parfois, marchent dans leur bulle.

Le monde réel

Ce monde virtuel a happé toutes les générations. Rien de plus naturel, au fond. Il permet de faire une pause, de penser à autre chose, de se vider la tête. D’entrer dans un univers où rien n’est grave, où on se relève à chaque moment, où on peut s’achètent des vies pour ne pas que le jeu s’achève. Nous en oublierions presque que le monde réel existe aussi. Un monde réel parfois très dur, très âpre, où les droits élémentaires n’existent pas toujours. Comme le droit à la santé.

Le prix d’une vie

C’est cette réalité, lointaine, qu’Action Damien vient remettre en lumière avec sa campagne. Dans notre 21e siècle tourné vers l’avenir, elle veut rappeler que certains souffrent encore d’une maladie pour nous moyenâgeuse : la lèpre. Dans notre société parfois – logiquement – futile, elle veut redire que nous pouvons poser aussi des gestes utiles. Dans ce monde virtuel où on s’achète des vies dans des jeux, Action Damien est là pour dire que 50 euros suffisent réellement à sauver quelqu’un qui souffre de la lèpre.

Mobilisation générale

C’est pourquoi Action Damien repart en campagne. Les 26, 27 et 28 janvier 2018, elle demandera à tous de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement) sur le compte BE05 0000 0000 7575. Elle demandera à la Belgique entière de revenir, l’espace d’un instant, dans le monde réel.

INFOS PRATIQUES:

www.actiondamien.be

L’indifférence tue, Action Damien soigne.