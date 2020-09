A vélo, à trottinette, en bus ou à pieds lors de la Semaine de la Mobilité - Et si on essayait... Que vous habitiez à 2 pas de la RTBF, à Anderlecht, Ixelles ou encore à Evere, vous serez sûrement d’accord pour dire qu’habituellement à Bruxelles, on est plongé dans ce genre d’environnement en ville: bruits de klaxons, coups de freins qui retentissent, pneus qui crissent et on en passe. Et si cette cacophonie urbaine se transformait en chants d’oiseaux ? Non, nous n’avons pas de baguette magique pour tout changer du jour au lendemain mais dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, il est possible de faire quelques petites efforts. Un site web à la une de l’actu… Sur le site de https://mobilite-mobiliteit.brussels/ , une kyrielle d’initiatives vous sont proposées. Exemples: Iweanya, Saint-Gilleoise de 44 ans, qui opte désormais pour la trottinette. Mickael, lui a 13 ans et se déplace à vélo à Anderlecht. Quant à Jean-Pierre, Ixellois de 53 ans, il opte pour la zen attitude et se laisse conduire. Le thème de cette année ? Penser une ville apaisée et informer/mobiliser les citoyens autour de la Ville 30 km/h, qui deviendra une réalité le 1er janvier 2021. Vous pouvez aussi participer à la Semaine de la Mobilité en dépoussiérant votre vélo pour le faire réparer lors d’une des sessions Bike Repair mobiles dans plusieurs communes bruxelloises: Jette : lundi 14/9 (16h-20h) Anderlecht : mardi 15/9 (16h-20h) Ixelles : mercredi 16/9 (13h-20h) - spécial vélo enfants Uccle : jeudi 17/9 (16h-20h) Woluwe-Saint-Lambert : vendredi 18/9 (16h-20h) Bruxelles-centre : samedi 19/9 (11h-18h) Les réparations se font uniquement sur inscription pour respecter les mesures sanitaires/ rendez-vous sur https://bikerepairday.brussels/fr. La caravane brussels30 sera présente à chaque endroit pour continuer à nous informer sur la mise à 30km/h de l'agglomération bruxelloise qui sera effective dans quatre mois: au 1er janvier 2021. A quoi ça sert cette Semaine de la Mobilité ? L'objectif est de rappeler le pourquoi de cette mesure : sécurité routière, circulation apaisée et plus fluide, qualité de l'air; et expliquer ses modalités : le 30km/h comme régime de vitesse par défaut, avec quelques axes qui font exception à 50 ou 70 km/h. Ne manquez pas le rendez-vous “phare” de cette action : Le traditionnel Dimanche sans voiture aura lieu ce 20 septembre de 9h30 à 19h selon les modalités habituelles mais, crise sanitaire oblige, les festivités revêtiront un caractère plus léger. Alors? Que diriez-vous de re-découvrir Bruxelles autrement, en vélo, à pied, en trottinette et de tester les nouveaux aménagements réalisés récemment ? Retrouvez toutes les infos pratiques sur https://semainedelamobilite.brussels/