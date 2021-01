A la recherche de biscuits gourmands pour le goûter ? - Existe-t-il une alternative à la... Que glisser dans le cartable des enfants pour la collation de 10h ? Certains parents se posent la question chaque matin en préparant la boîte à tartines des kids. Et pourquoi ne pas essayer de mieux manger ? Dites stop à l’industriel ! Fabriquer soi-même ses desserts, c’est un must. Oui mais voilà, tout le monde n’a pas le temps ou le talent en cuisine pour préparer des cookies, des sablés, des madeleines et autres. Côté biscuits artisanaux à Bruxelles, on connaît tous la Maison Dandoy et ses délicieux spéculoos. Les amateurs de donuts iront peut-être chercher une boîte de sucreries chez Coco dans le centre ou des cupcakes chez Lilicup au Châtelain. Oui mais connaissez-vous "Les boudines"? Les Boudines, c’est toute une aventure. Celle de Stéphanie, jeune maman qui s’est lancée dans un atelier de pâtisserie végétale situé à Tamines et qui propose une alternative végane et bio aux collations habituelles. C'est une spécialité préparée à un peu plus de 60 km de Bruxelles. Jonathan Bradfer nous présente ces desserts gourmands et bien d’autres découvertes au menu de Quel Temps ! ce jeudi. Ce petit extrait est à découvrir en quelques clics dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Mmmh... l’équipe en a déjà l'eau à la bouche... Merci, Jonathan Bradfer que l’on retrouve dans Quel Temps ! à 12h45 sur La Une en télévision. INFOS PRATIQUES: Rassurons les gourmands: les Boudines sont en vente aussi à Bruxelles. Il existe différents points de vente comme Färm Sainte-Catherine, Les idées à la pelle à Schaerbeek, Sequoia, Florilea à Woluwe-Saint-Lambert, … https://www.lesboudines.be/points-de-vente/