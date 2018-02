A la découverte du Moeraske...

On vous en parlait hier dans l’émission, Evere, c’est une commune où il fait bon vivre… un public métissé, très familial et ça tombe bien: on vous a trouvé une activité sympa à faire en famille!

Ce dimanche, vous pouvez visiter le Moeraske, cette zone verte d’Evere à découvrir dès 10h avec votre guide du jour: Michel.

Préparez vos bottes en caoutchouc pour découvrir ce marais alimenté par le ruisseau du Kerkebeek. Le Moeraske, "petit marais" en néerlandais, est un vestige du développement du chemin de fer.

La partie éveroise du site se caractérise par la diversité de ses biotopes.

Ce site est considéré comme le plus riche de toute la région bruxelloise pour les reptiles et les amphibiens. C'est aussi l'endroit où le plus grand nombre d'espèces de papillons a été répertorié ces toutes dernières années. Alors, même si ce n’est pas la saison des papillons, préparez votre appareils photos et votre imperméable pour un bon bol d’air à Evere. Le RDV est fixé à 10h ce dimanche devant l’église Saint-Vincent.

INFOS PRATIQUES:

Visite guidée au Moeraske

Dimanche 11 février 2018 - 10:00

Rendez-vous devant l'église Saint Vincent

Contact : Michel Moreels 02 460 38 54

Adresse du contact : michel.moreels57@hotmail.be