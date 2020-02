A dos de poney dans le parc Malou! - En manque d'inspiration pour occuper vos kids pendant les... Plus que 5 fois dormir et les enfants seront en vacances pour les fameux congés Carnaval ou de détente! Et pour se détendre, quoi de mieux qu’une balade? Une balade à dos de poney sans devoir sortir de Bruxelles, d’ailleurs! C’est l’asbl Poney Pleasure qui propose de découvrir les environs de parc Malou à Woluwe-Saint-Lambert durant toutes les vacances scolaires. Passez un bon moment en famille... Profitez d'une balade à dos de poney avec votre petit bout sur le poney et les accompagnateurs qui restent à proximité pour veiller à guider le poney dans les allées du parc Malou. Un environnement nature qui vous fera passer notamment par le lac aux canards. Cette activité convient particulièrement aux petits à partir de 1 ans et demi (baby-poney). Il y a des mini-poneys super sympas et pour les plus grands jusqu'à 16 ans, il y a des doubles poneys (presque cheval). La balade dure 20min ou 30 min ou +- 40min et peut être plus courte si nécessaire selon l'âge de l'enfant et la vitesse de marche du poney. Des départs sont organisés selon la demande et dépendant de la météo. Il est nécessaire de réserver par sms. Le numéro est le suivant: 0474/55.63.93 Quid de l'équipement? Prévoyez des bonnes chaussures et un pantalon pour grimper à dos de poney. Pour les parents qui accompagnent, prévoyez aussi les bottes ou chaussures de marche. Envie d'en savoir plus? Apprenez à brosser votre poney, à les décorer, à profiter du bon air avec Priscilla Satin qui en parlait dans Bruxelles Matin. Voici le #REPLAY de son interview. INFOS PRATIQUES: Balade à Poney pour les enfants jusqu à 16 ans et baby poney à partir de 18 mois. Dans le parc Malou à Woluwe à Bruxelles Chalet Malou-Parc Malou Chaussée de Stockel 1200 Bruxelles 0474/55.63.93 - Réservation obligatoire de 1 à 16 ans