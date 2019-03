Il n'y a pas que Tintin qui fête ses 90 ans. L'histoire du théâtre est très jolie, le fondateur avait trois filles et la benjamine ne savait pas bien parler. Elle disait "Perechi" quand son Papa jouait au théâtre. Ses plus grande sœurs se moquaient d'elle. C'est comme ça que le Papa-fondateur du théâtre a trouvé le nom "Peruchet" avec un seul R. Le théâtre du Peruchet est un bastion européen de la marionnette à fil. Il existe très peu de théâtre dédié à la marionnette à fil et surtout pour les enfants.

Le festival "les Journées Européennes de la Marionnette" aura lieu du 4 au 26 mai

90 ans de marionnettes au Théâtre Royal du Peruchet à Ixelles - © Guergana Damianova

Le Théâtre Royal du Peruchet fête ses 90 ans avec la cinquième édition de son festival international " Les Journées Européennes de la Marionnette " (JEM, fondé en 2013).

Plus de 28 représentations de marionnettes européennes et bruxelloises durant les weekends du mois de mai, du 4 au 26 mai 2019. 4 spectacles internationaux joués pour la première fois en Belgique, des personnages de la tradition comme " Dom Roberto ", " Pulcinella " ou " Karaghiozis " égayeront les spectateurs. Des théâtres plus expérimentaux comme le théâtre de la matière de Barbara Mélois (samedi 11 et dimanche 12 mai à 15h) présentera une version de Cendrillon grâce à des personnages de cellophane. " Budulinek ", héros du célèbre conte tchèque sera aussi de la partie avec la venue de la prestigieuse troupe de République tchèque, le Naivni Divadlo de Liberec. Le théâtre à gaine moderne, comme " Areste " de la compagnie italienne Is Mascareddas de Cagliari jouera de tous ses tours, comme le fameux " Mister Stark " de la marionnettiste finlandaise Milla Riisku. Le théâtre d’ombre ne sera pas en reste, avec pas moins de 4 productions, comme " Bébé " ( Théâtre du Mirage), le " cyclothéâtre " ou le " cirque est arrivé (Clair de Lune Théâtre) et l’inévitable Ulysse (Droomtheater)".

Le programme en détail se trouve sur le site internet du Théâtre Royal du Peruchet