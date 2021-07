4 communes bruxelloises fêtent leurs noces d’eau ce weekend - Une grosse fête se prépare... Une cérémonie folklorique va faire battre le cœur des Bruxellois amoureux de ces petites et grandes choses qui font vibrer notre belle capitale ! Afin de célébrer les 100 ans de la fusion de Haren, Neder-Over-Heembeek, Laeken et Bruxelles, les habitant.e.s des quatre entités se retrouveront ce samedi 3 juillet, en famille ou entre amis, lors d’une après-midi festive pour célébrer les " Noces d’Eau ". Demandez le programme ! Parce qu’un centenaire, ça se fête dignement, les 4 entités ont mis le paquet pour proposer de nombreuses activités familiales gratuites. Elles seront organisées au quai Béco qui proposera même une scène flottante aux artistes qui viendront ambiancer les Bruxellois. Mais ce n’est pas tout: des balades en bateau, à pied ou à vélo permettront aux habitant.e.s de (re)découvrir des lieux insolites et les nombreuses curiosités que recèlent les quatre communes. De 14h à 22h: rendez-vous sur le quai Béco pour partager en famille ce moment fédérateur, participatif et ludique. Le centre de beauté culturelle UN PEU & la Petite Maison du Peuple adresseront 10 pétales d’or à fleur de flots tels des nénuphars célestes, tandis que 50 artistes bruxellois viendront jouer le bal des géants et des minuscules. Cette cérémonie aura lieu à travers un parcours initiatique conduisant le couple des géants du Meyboom à reconquérir leur histoire d’amour après cent ans de vie commune. Bruxelles se mariera avec elle-même ! Un défi pas comme les autres... “Ce challenge démarrera quelques mois auparavant, dans des ateliers organisés par les associations des quartiers qui accueilleront les riverain.e.s de toutes générations. Ils y confectionneront des fanions, rubans et autres objets contenant des vœux et représentant chaque commune. Ils seront ensuite accrochés à une grande corde servant au grand défi. La raison de ce défi ? Ce mariage, prévu le 3 juillet, semble être compromis. Afin de permettre aux mariés de s’unir pour l’éternité, les tireur.euse.s des Noces d’Eau devront allier leur courage et détermination. La situation semble désespérée, mais c’est sans compter sur la solidarité des habitant.e.s ! Tirant sur la corde à la force de leurs bras, ils/elles tracteront, d’une berge à l’autre, une barge flottante. Cette barge étant le seul moyen pour les habitant.e.s de transporter et d’offrir aux mariés les quatre sculptures en forme de cœur, ornements symbolisant les quatre entités. Une fois offert aux mariés, le mariage pourra commencer. Tireur.euse.s, premier.ière.s de cordée, petits moussaillons, gueuleur.euse.s donnant le rythme, arrimeur.euse.s… Tous les rôles, incarnés par diverses générations et représentant les quatre communes, seront indispensables pour mener à bien cette délicate opération. Le couple sera alors prêt à se marier et, consacrant cette union par un baiser, il incarnera la réussite de la fusion des communes, en présence du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. Cet événement pourrait bien devenir une nouvelle coutume folklorique !” Pour découvrir ce moment inédit chez nous, soyez au rendez-vous. Ce matin, Marina Bresciani, Communication Advisor de Brussels Major Events, nous soufflait dans l’oreille de Bruxelles Matin que cette histoire allait démarrer à 17h15. Et puis, pour les p’tits gourmands, des food-trucks serviront ces produits typiques de chez nous (mmmh… les délicieuses frites et caricoles) qu’on adore! Un bar proposera des bières locales. Et en parlant de bière, une surprise vous attend! " La 100 ", la première bière 100% estampillée Ville de Bruxelles sera mise à l’honneur. Envie d’en savoir plus ? Comment participer à cet event célébrant ces 100 de vies communes ? Réponses avec Marina Bresciani, Communication Advisor de Brussels Major Events, notre invitée ce vendredi dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Les Noces d’eau GRATUIT 03.07.2021 Quai Beco, 1 av. du Port, 1000 Bruxelles de 14h00 à 22h00 https://www.100ansdeviescommunes.be/noces-deau/