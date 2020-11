35 artistes nous dévoilent leur péché mignon…

Souvenirs Sucrés de leur enfance par Nicolas Gaspard et Jean-Philippe Darcis - 35 artistes nous... Lumière sur le livre gourmand de cette fin d’année 2020: “Souvenirs Sucrés de leur enfance'' par Nicolas Gaspard et Jean-Philippe Darcis. De quoi ravir les amateurs de saveurs sucrées en tous genres... A l’heure du petit-déjeuner ou du goûter, que diriez-vous d’un pain au chocolat, d'un éclair ou d’un baba au rhum? On vous file quelques idées de recettes dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. La matinale radio de Vivacité à Bruxelles accueillait ce mardi Nicolas Gaspard, l’auteur du livre “Souvenirs sucrés de leur enfance” paru aux éditions Renaissance du Livre. Qu'ont en commun les frères Taloche, Mustii, Jérôme de Warzée, Lio ou encore Maureen Dor ? Ces personnalités belges ont toutes révélé leurs souvenirs sucrés de leur enfance dans le dernier livre de Nicolas Gaspard accompagné du chef-pâtissier Jean-Philippe Darcis. Un projet né pendant le confinement Lors de la première vague de coronavirus, les interviews d'artistes étaient devenues une denrée rare. S'agissant de quelque chose qui se trouve dans l'ADN de Nicolas Gaspard en tant que journaliste, il a contacté son ami Jean-Philippe Darcis (qu'on ne présente plus) et c'est ensemble qu'ils ont décidé de conjuguer leurs talents. Nicolas s'est chargé de contacter et de rencontrer (parfois à distance) les nombreux artistes qui se sont prêté au jeu. Jean-Philippe a, quant à lui, pris le temps de reproduire les recettes préférées de nos vedettes de chez nous et de vous livrer soigneusement ses plus belles recettes. "Soit on achète ce livre pour les recettes, soit on s'y plonge pour les anecdotes et les souvenirs de 35 artistes belges." Des préparations culinaires, certes. Mais surtout des anecdotes d’une trentaine d’artistes à découvrir dans le livre de Nicolas Gaspard. Ce qui est totalement inédit dans "Souvenirs sucrées de leur enfance", c'est que les artistes reviennent vraiment sur leur histoire, sur des moments de vie imbibés d'émotions et de gourmandise. Saviez-vous, par exemple que notre Annie Cordy nationale gardait d'excellents souvenirs de la rue Marie-Christine à Laeken où elle allait chercher des croustillons? Ce très chouette bouquin révèle en outre quelques secrets de cuisine du grand chef-pâtissier Jean-Philippe Darcis. "Maureen Dor voulait une petite couche de massepain sur sa tartelette au citron..." Quel était le dessert préféré de Frédéric François, de Lio ou encore de Loic Nottet ? Pour le savoir, il suffit de vous plonger dans ce livre gourmand qui plaira à la fois aux amateurs de vedettes belges mais aussi aux chefs en herbe qui ont envie de “pâtisser” à la maison. INFOS PRATIQUES: “Souvenirs Sucrés de leur enfance” de Nicolas Gaspard et Jean-Philippe Darcis aux éditions Renaissance du Livre. Prix: 25 euros https://renaissancedulivre.be/