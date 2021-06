3, 2, 1… c’est parti pour les 100 km de CAP 48 ! - Alors ? On s'inscrit ? - 22/06/2021 C’est le Jour-J pour vous inscrire à ce challenge sportif, solidaire et connecté proposé par l’équipe solidaire et super motivée de CAP 48 ! Depuis l’année passée, tout le monde peut participer à son rythme à cette grande marche pour la bonne cause. Une marraine de chic et un parrain de choc Daniela Prepeliuc et Walid sont les ambassadeurs de cet événement connecté. D’humeur matinale, c’est Daniela qui s’est prêtée au jeu des interviews ce matin pour nous raconter cette formidable aventure. Une aventure humaine et sportive mais pas que… “Depuis la crise sanitaire, il a fallu se ré-inventer !” En effet, les 100 km de CAP 48 ne se font plus en présentiel mais chacun de son côté, dans sa bulle. Le côté positif, c’est que l’on peut doser ses efforts et choisir quand et comment effectuer ce parcours de 100 km. Des bonus… Vous avez la flemme de marcher cette centaine de kilomètres ? Ce n’est pas vraiment 100km. Il est possible de gagner des “bonus” et de gagner des kilomètres grâce à des challenges ou défis proposés par vos présentateurs et animateurs préférés. Imaginez un peu ne pas user vos semelles pendant 5 km en réalisant un dessin avec des post-its ou en customisant un t-shirt ! Facile, chouette et ludique, non ? A quoi ça sert ? L’objectif de ces 100 km de CAP 48 est de vous faire parrainer afin d’aider la recherche contre la polyarthrite qui a besoin d’évolution médicale. Pour rappel, la polyarthrite est une maladie qui affecte les articulations, rendant les gestes du quotidien douloureux et la pratique d’un sport souvent impossible ! Il faut continuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de polyarthrite. Il reste une minorité de patients qui - malheureusement - ont encore besoin de la recherche pour aller plus loin et trouver des solutions. Alors, on s’inscrit ? C’est aujourd’hui que s’ouvrent les inscriptions sur le site https://www.100kmcap48.be/ ! Voici les différentes étapes : Inscrivez-vous jusqu’au 10 octobre à 23h59; Récoltez 200 € pour accéder à l'application. En plus, les dons à partir de 40€ sont déductibles fiscalement ! Installer l’app; Parcourez 100 km du 27 septembre au 17 octobre. L’occasion de prévoir de belles balades au Parc du Cinquantenaire ou un petit jogging en Forêt de Soignes pour vous entraîner comme Walid et Daniela Prepeliuc, respectivement parrain et marraine de ce défi. INFOS PRATIQUES : https://www.100kmcap48.be/