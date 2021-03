2 Bruxellois cartonnent dans les derniers Duels dans the Voice Belgique ! - Dernier duel ! -... Hier soir, nous étions tous devant notre poste de télévision pour le dernier duel de la saison. Il ne restait que 6 places à pourvoir sur les lives de The Voice! Une soirée palpitante mais surtout stressante pour nos talents… Coup de projecteur sur nos 2 candidats bruxellois: D’abord, il y a eu ce duo incroyable : Douma (buzzé 4 fois aux blinds) notre Bruxellois de 42 ans était opposé à LadyTLove. Pour Henri PFR, leur coach, ce duel avait une saveur toute particulière. “Vous êtes le duel que j’attends le plus !” Voici comment il voyait ce duo qui a tout donné ce mardi soir sur Le Une télé. Les répétitions ont eu lieu à Liège en présence d’un invité de marque Michael Grégorio qui leur a conseillé de jouer sur le côté théâtrale du duo. Henri, lui, conseillait de jouer la carte de la complicité. La rencontre de ces 2 univers très particuliers donne une interprétation pleine d’énergie. Ils se sont tous les deux affrontés sur ce titre de Jay-Z feat. Alicia Keys - Empire State Of Mind. Le résultat est à voir ou re-voir sur Auvio. Verdict: ce duel marquait la fin de l’aventure pour LadyTLove. Par contre, bonne nouvelle pour Douma… Notre Bruxellois sort gagnant de cette soirée pleine de rebondissements. Autre duel qui a vu briller une de nos Bruxelloise, c’est celui de 2 talentueuses jeunes femmes aux voix de divas. Orlane et Hasmik, 2 fortes personnalités, qui ont fait vibrer le ring de The Voice sur ce son de Bishop Briggs - Never tear us apart, une des chansons du film 50 Nuances de Grey. Orlane a gagné ce duel mais mais mais... rassurez-vous, la team BX: Hasmik, notre talent made in Brussels, elle, a été sauvée par ... Henri PFR ! Bravo à nos talents et rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine étape: les lives de The Voice Belgique ! INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_the-voice-belgique?id=3873