12 ou 5 km d'Anderlecht, c'est vous qui voyez!

Vous aimez le sport mais en avez assez d'entendre parler du foot et de la Coupe du Monde? Sortez vos baskets de l'armoire à chaussures et venez courir aux 12 km d'Anderlecht!

Ca se passe ce vendredi, le 22 juin en soirée, à quelques jours des grandes vacances et à 24 heures du match des Diables Rouges face à la Tunisie, participez à la troisième édition des 12km d’Anderlecht.

Le parcours 2018 réserve 3 types de surprises aux coureurs : la première est que le parcours, pourtant urbain, est étonnement vert et reposant ! La seconde surprise consistera, grande première, à traverser le Westland Shopping dans une ambiance stimulante ! Et la dernière est le passage impressionnant par le stade d’Anderlecht. Vous ne vous ennuierez pas le vendredi soir 22 juin, c’est une certitude !

On attend plus d’un millier de coureurs sur la grande (12km) ou la petite distance (5km) ou la course des enfants (400/800 mètres).

Le vendredi soir est un moment idéal pour une sortie en famille ou entre amis, avant de profiter du week-end.

L’ASBL Sport et Santé (équipe Zatopek) et la Commune d’Anderlecht, sont co-organisateurs de l’événement.

Prix spécial Jesse Owens

Sur le parcours du 12km, un tapis intermédiaire sera placé pour mesurer le temps des coureurs sur le 400 mètres de la piste Jesse Owens, situé plus ou moins après 3km de course. Un prix spécial sera remis au podium aux 3 coureurs H/F les plus rapides sur le tour de piste.

Kilométrage

Les 3 derniers km des 2 distances seront communs et marqués avec des balises kilométriques qui décompteront les km (3, 2, 1).

Sacs

Il n’est pas possible d’entrer dans le sas de départ des coureurs avec un sac. Un service consigne (1€ en préinscription, 2€ sur place) est toutefois prévu pour les effets personnels.

Service photo et vidéo

Sur le parcours, il y aura aussi des photographes aux points stratégiques (étangs, piste Jesse Owens, stade RSCA si confirmé ..) qui réaliseront les photos et une vidéo. Ce matériel sera disponible gratuitement sur le site zatopekmagazine.com dans les heures qui suivent l’évènement.)

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand? le 22 juin 2018

Trois distances sont prévues (12km, 5km et 400/800 mètres) mais avec un départ commun pour le 12 et 5km

Départ à 18h00 (enfants), à 19h00 (5km) et 19h05 (12km) et arrivée du Parc Astrid (à côté du stade).

Distribution des dossards au Westland Shopping (Boulevard Sylvain Dupuis 433, 1070 Anderlecht) : vendredi de 12h à 14h et à la salle Simonet (Avenue Théo Verbeeck, 10 - 1070 Anderlecht) : vendredi de 17h à 19h

Préinscription conseillée (avantages : remise + dossard personnalisé)

Service de consigne à la salle Simonet (1€ en préinscription/2€ sur place)

Service "sas coureur rapide" : il suffit de cocher l'option dans le formulaire en ligne (si vous courrez plus vite que 14km/h). Cette option gratuite permet aux coureurs rapides de partir devant.

Ravitaillements : 1 sur le parcours du 12km (à mi-parcours) et 1 à l'arrivée pour le 12km et le 5km

Chrono 400m sur la piste Jesse Owens, sur le parcours des 12km.

Plus d'infos sur: www.zatopek.be