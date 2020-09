11 femmes, 11 artistes, 11 Bruxelloises aux commandes d’une nouvelle exposition - Une expo qui... Vous sentez-vous bien réveillé ce matin? Si nous vous posons la question, c'est parce qu’ il y a une nouvelle expo à découvrir à Saint-Gilles et elle s'intitule “I Feel Really Awake”. I Feel Really Awake, c’est le titre d’une expo qui a démarré ce jeudi 17 septembre à la Maison du Peuple de Saint-Gilles. Celle-ci est programmée en point de départ du Parcours d’Artistes Saint-Gilles 2020. Une expo qui tourne autour du chiffre 11 11 artistes, 11 femmes, 11 Bruxelloises ont été invitées à choisir une pièce des collections permanentes du Musée d’Ixelles : un portrait de femme ; et à le faire dialoguer avec leur pratique, leur univers. Elles sont peintres, sculptrices ou encore photographes, ces artistes répondent alors aux anciens. Confrontation des jeunes artistes versus les anciens... Face aux oeuvres de Delvaux, Rodin ou encore Tytgat prennent alors place les œuvres réponses de Lucile BERTRAND, Sophie KUIJKEN, Léopoldine ROUX, Manon BARA, France DUBOIS, Tamar KASPARIAN, Maya GOLD, Clémence GRUTERING, Annabelle GUETATRA, Élodie ANTOINE et Anne DE GELAS. Envie d’en savoir plus ? I Really Feel Awake, c’est donc le titre de cette expo. Que se cache-t-il derrière ces quelques mots anglais? Réponse avec Claire Leblanc, co-commissaire de cette exposition et directrice-conservatrice du Musée d’Ixelles, au micro de Julie VanH dans le #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: EXPO | I Feel Really Awake | 17.09 > 25.10