1 Masque - 1 Repas - 1 Sourire avec les Restos du Rire - Un pin's pour un repas et un sourire ! -... Comment aider ceux qui sont dans le besoin à cause de la crise sanitaire ? Et bien pourquoi pas en achetant un pin’s ? Le pin’s des Restos du Rire a été créé par un jeune entrepreneur bruxellois. Il est vendu au prix de 3 euros et l’argent récolté permettra d'offrir un repas et un sourire à une personne qui vit sous le seuil de pauvreté. Pour soutenir cette action unique, David Jeanmotte (qui est à l'origine des Restos du Rire et le parrain de l'action) sera présent le samedi 20 mars à partir de 14h30 au Westland Shopping d'Anderlecht. Où se procurer ce pin's ? Réponse avec Ismaël Abrighach, créateur du pin’s Restos du Rire dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Le but de l'action ? 1 Pins vendu = 1 repas et surtout 1 sourire ! Prix 3 euros Boulevard Sylvain Depuis 433 1070 Anderlecht Ring Ouest Sortie 14 www.westlandshopping.be