"Z-Band" et Matthieu Van Dyck ainsi que deux salons à Arlon au programme de votre émission En Direct ce vendredi

L'ACIA entretient des relations suivies avec l'Administration communale d'Arlon qui la consulte concernant tous les projets à caractère commercial, la circulation, les parkings, la mobilité ... et avec Gestion Centre Ville qui a pour but de rassembler des acteurs privés et publics et apporte une nouvelle dynamique en favorisant des actions ayant un impact direct ou indirect sur l'environnement urbain !

Il sera question de musique avec notre second invité, Matthieu Van Dyck et "Z-BAND"

La rythmique implacable de -Z-Band- condense les inspirations d’époques où l'on osait tout. Le blues rock ardent des 70’s, le point de rupture et la rage des 90’s,… Une fusion des genres, tendant vers quelque chose de tribal et d’instinctif mis en valeur par une production actuelle : un rock indestructible ! Lors d'une de leur tournée en 2013, Dweez (Morgan Tuizir) et Jay (Jerry Delmotte) décident de mettre en boîte quelques morceaux emplis d'une même énergie captée sur le vif : une batterie percutante et précise, des riffs incisifs, une envie ardente de brûler du même bois, le tout lié par une amitié forte. Ils trouveront leur arme mélodique aux sonorités diverses en découvrant la voix de Mr. Woody (Matthieu Van Dyck) lors d'une session d'enregistrement en studio. Une basse fluide et solide sera assurée par Mich’ (Michel Vrydag) dès son retour d'une série de concerts avec Paul Di' Anno, premier chanteur d’Iron Maiden. L'aventure commence : après le calme, la tempête. Parce que les sonorités entre rock brut et pop laissent s’exprimer les instincts primaires, l’envie d’en découdre et de vivre l’instant présent. -Z-Band- résonne tel un écho qui ne laisse pas de place au doute. -Z-Band- : un sentiment d'urgence, l’énergie de l'instant présent, un point de non retour… Impact dans 3, 2, 1…

