Ygaëlle Dupriez, sa passion : la laine...

Ygaëlle Dupriez aime la laine, sa douceur, son gonflant, sa chaleur, son élasticité, ses couleurs, ses textures, ses propriétés, son odeur, ... Elle aime les moutons, aussi, et son village, et sa région. Et en plus, elle aime que les choses qu’elle mange et qu’elle porte soient fabriquées pas trop loin, dans le respect des femmes et des hommes, des animaux, de la terre, et tutti quanti. Du coup, comme presque toute la laine des moutons autour d’elle partait en Chine et que les vêtements et textiles en laine venaient de très loin, Ygaëlle s’est lancée dans l’aventure un peu folle de faire (faire) des produits en laine locale.

Ygaëlle Dupriez achète la laine dans trois élevages qu’elle connait bien, pour faire un mélange : 50% laine de Texel ou Suffolk bien gonflante de la Bergerie bio du Gros Cron à Lahage (B) et 50% d’agneau Est à laine mérinos toute douce du Gaec Mariembourg à Guébling (57) et du lycée agricole de Pixérecourt (54) en France. La laine est achetée au moins 2 à 4 fois le prix du marché, pour tenter une filière plus équitable avec les éleveurs.

Tous ses produits sont réalisés avec ce beau mélange naturel. La laine est lavée chez Traitex à Verviers (B), à l’eau chaude et au détergent doux. Les fils sont filés dans une petite filature familiale française, la filature Terrade en Creuse, sauf pour le tissu, dont le fil est filé chez Garrot dans le Tarn. Elle a 5 épaisseurs de fils, pour tricoter avec des aiguilles 3 à 8. Même le fil 2 brins, le plus fin, peut être tissé en chaîne. Les chaussettes (10 pointures) sont tricotées par Les Poils d’Assenay à Troyes. Les bonnets, gants et mitaines (3 tailles) sont tricotés par Tricotricot à Roanne. Les petits sacs carrés et les besaces sont tricotés chez Ceetex à Tournai. Les ”pulls homme que les femmes peuvent mettre”, indestructibles, sont tricotés par l’atelier Rue du Muguet en Haute Saône.

Ygaëlle réalise ensuite les teintures dans de grandes casseroles, avec des colorants qui ont label bio américain, fixés simplement au vinaigre. L’eau rejetée est tout à fait claire. Tous les bains sont donc uniques et non reproductibles. Sauf quelques teintes réalisées à la filature. Le tissu est fabriqué au Passe-trame, puis teint et foulonné chez Plo, tous deux dans le Tarn. Il y a de l’écru et de l’anthracite en finition ”gratté”, et de l’écru, potimarron, prune et canard en finition ”rasé”.

Les teintes ont le label Oekotex 100. Avec la créatrice de vêtements Marie Cabanac, elle propose des ”Cache-cache” : vêtement 3 en 1 : jupe portefeuille, cache-cœur et étole. Il lui arrive d’avoir de petites séries de nappes cardées colorées à filer ou feutrer. La laine est alors lavée à la main puis cardée au musée du Parc naturel d’Esch sur Sûre (GDL). Elle choisit toujours les entreprises les plus proches possibles… et ce n’est pas facile de les dénicher, tant le secteur textile est sinistré ou délocalisé en Asie. Tout cela demande un sacré boulot de test, dessin, échantillonnage, prototypage, calcul des prix, recherches de fournisseurs, création, mais c’est ce qui est gai. Ygaëlle espère tous les jours donner autant de plaisir qu’elle en prend...

Son adresse : 4, rue St Hubert, Lahage

https://lalainedescoccinelles.be/