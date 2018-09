World Cleanup Day ce 15 septembre ! A Namur on se mobilise également !

Participez ce 15 septembre au plus grand mouvement citoyen de l'histoire.

Ce samedi, 150 pays et des millions de citoyens se mobilisent et coordonnent leurs efforts pour une journée mondiale de ramassage des déchets sauvages. Les entreprises, les associations, les écoles, les collectivités rassemblent toutes leurs énergies pour agir tous ensemble afin de nettoyer notre planète.

Et c'est bien sûr le cas en Belgique et notamment dans la région namuroise, en bord de Meuse.

Et des Namurois se sont engagés, dont Mad'y qui participe au groupe "Bords de Meuse". Ecoutez Mad'y, invitée d'Aller/Retour ce mercredi.

Si vous souhaitez participez et obtenir plus d'info, c'est notamment via la page FACEBOOK