Wallonie insolite 2018 !

Les différents acteurs du tourisme en Wallonie (Office du Tourisme, Syndicat d'initiative, Maisons du Tourisme..) vous proposeront une foule d'activités liée au thème et ce tout au long de l'année.

A la Maison du tourisme Condroz Famenne, qui regroupe les entités de Ciney, Somme-Leuze, Havelange, Hamois, Ohey et Gesves, citons notamment quelques lieux ou activités insolites qui seront mis à l'honneur :

Mes Aventures d'Enchanteur dans les entités de Ciney, Hamois, Miécret et Nettine.

Les familles sont conviées à vivre une expérience unique faite de découvertes et d'aventures : 6 balades sous forme d'enquête ou de jeu de piste, accessibles toute l'année, en toute autonomie, adressée à des familles avec des enfants à partir de 5 ans.

Pour 4 aventures, il faut acheter un kit d'apprenti sorcier et, pour les 2 autres, il faut se munir d'un smartphone ou d'une tablette, et télécharger gratuitement l'application " Mes Aventures d'enchanteur ".

Les Grottes de Conjoux

Les grottes de Conjoux, petit village de l'entité de Ciney, sont un ensemble de grottes artificielles reprenant la vie du Christ ainsi qu'une grotte principale identique à celle de Masabielle à Lourdes. Elles ont été construites par le curé Elisée Laloux entre 1883 et 1893. Les grottes de Conjoux sont situées dans un charmant petit village et jusque dans les années 30', il pouvait y avoir près de 30.000 pèlerins par an.

Le Musée Monopoli au coeur du village de Barsy

Le Musée Monopoli doit sa création à Monsieur Monopoli (et n'a donc rien à voir avec le jeu du même nom), qui est un passionné de figurines, automates et autres pianos mécaniques. Une collection unique en Belgique et tout fonctionne. Au cours des années, et au fil de ses passions, Renato Monopoli y a accumulé de magnifiques objets rares et qui tous, sont en parfait état de fonctionnement, tels des automates de vitrine datant de 1850 à 1950, et destinés à capter le regard des passants, un grand nombre d'instruments de musique tels les pianos mécaniques, orgues de barbarie, boites à musique, orchestrions qui donnent envie de danser et de chanter.