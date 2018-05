Wallonie Bienvenue : Bastogne vous accueille ces 19 et 20 mai !

L'entité de Bastogne, c'est le coeur de l'Ardenne, une ville historique reconnue pour son patrimoine riche et diversifié. Fermes pittoresques et églises romanes, paysages vallonnés et bocages, villages authentiques ...

Parc Aurelie Bastogne - © Tous droits réservés

L'opération Wallonie Bienvenue fait halte dans la cité ardennaise ces samedi 19 et dimanche 20 mai. Quarante-cinq ambassadeurs vous ouvriront leurs portes et vous partageront leur passion, leur savoir-faire !

Le visiteur aura notamment l'opportunité de visiter le jardin de Jocelyne et Francis Gillet. Ce jardin de 54 ares, conçu et entretenu par ses propriétaires, abrite arbres, arbustes, fleurs vivaces et annuelles. Dans le Parc Aurélie, collection d'hydrangea et vivaces à la française se côtoient. Parsemé de statues, fontaines et gloriettes, le parc ne livrera pas tous ses secrets en un regard. Petits et grands apprécieront de se perdre dans ce dédale de verdure et de romantisme.

Si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK