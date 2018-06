Wallonie Bienvenue à Profondeville ! Partez à la découverte d'une safranière !

Situé entre Namur et Dinant, Profondeville est un joli village mosan en bord de Meuse. Découvrez l'âme de ce vieux village en pénétrant dans les ruelles et en vous faufilant entre les vieilles bâtisses du 16eme / 17eme siècle.

Ce prochain week-end, 40 ambassadeurs vous ouvriront leurs portes. Parmi eux Patrick Rolain qui vous convie à partir la découverte d'une safranière.

C'est en mai 20011 que l'idée de cultiver le safran est née dans l'esprit de Patrick Rolain et son épouse.

En juillet de la même année, une première plantation de 2000 bulbes de Crocus Sativus a été effectuée.

Et l'année suivante 10 000 bulbes supplémentaires ont été planté.

Ces 9 et 10 juin, vous aurez donc l'opportunité de découvrir la culture et la transformation du pistil du crocus sativus en safran..

Dié Reumont est parti à la rencontre de Patrick Rolain..

et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE