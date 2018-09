Wallonie bienvenue à Dinant : découvrez Avalon Virtual

Rendez-vous ces samedi 15 et dimanche 16 septembre pour l'opération Wallonie Bienvenue, notamment à Dinant !

Ce ne sont pas moins de 42 ambassadeurs qui vous ouvriront leurs portes et vous partageront leur passion ! La liste complète est à découvrir ICI

Parmi eux, Thibault Simon, qui va vous faire vivre une expérience unique en découvrant la réalité virtuelle. Pillez une épave sous le regard d'une baleine bleue, visitez l'Arizona ou sautez d'un building de 300 m sans parachute, dans le centre de Manhattan. La réalité virtuelle vous fera voyager à travers différents univers aux possibilités infinies.

Avalon Virtual est une société proposant de services innovants, tournés vers les nouvelles technologies. Ecoutez Thibault, invité d'Aller/Retour ce mardi.

Et pour plus d'info, c'est via le site de AVALON