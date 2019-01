Une épicerie ambulance qui propose des produits locaux sur divers marchés et ce 6 fois par semaine. Didier Sperandieu est Bruxellois et il vit depuis quelques années à Namur. Avec son petit camion, il propose des produits uniquement de saisons et locaux.

Vous pouvez le suivre via FACEBOOK

Ecoutez Didier, invité d'Aller/Retour ce lundi