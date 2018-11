Vous n'avez pas froid aux yeux ??? Le Forem Libramont vous propose une formation...

Le centre de formation Forem de Libramont vous propose une formation de technicien du froid car il s’agit d’un métier en pénurie et donc si on se forme à ce métier on a plus de chance de trouver un emploi.

Comment se passe la formation ?



Il s’agit d’une formation qui est découpée en modules, et parmi ces modules vous avez par exemple de l’électricité industrielle, un module sur les raccordements électriques et fluidiques d’une installation frigorifique, le montage, la mise en service d’une installation, la conception d’une installation, mais également de l’anglais technique. Il s’agit de cours collectifs qui se déroulent en atelier et qui ont lieu de 7h30 à 16h30 à Libramont avec en plus 2 stages en entreprise de 4 semaines.

Y a-t-il des conditions pour pouvoir suivre cette formation ?



Il faut simplement être demandeur d’emploi inoccupé inscrit au Forem, être motivé et en bonne condition physique. Au niveau des études, le candidat aura au minimum le certificat d’enseignement technique inférieur en électricité, électromécanique ou mécanique. Cela dit vous pouvez ne pas avoir de diplôme mais dans ce cas il faudra de l’expérience professionnelle.

Une séance d’information aura lieu le 19 novembre prochain au centre de formation Forem de Libramont, à l’Avenue Herbofin. Et si vous souhaitez vous inscrire : 061/28 02 60