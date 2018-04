Vous êtes à la recherche d'un emploi ?

Comme formation ou prérequis, il faudra avoir un diplôme de l’enseignement professionnel 7ème spécialisation, avoir de l’expérience sera un sérieux atout. Au niveau du profil il faudra que le candidat soit flexible et résistant au stress, être autonome et motivé.

Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux.

Comme formation il sera demandé d’être titulaire d’un bachelor en comptabilité et d’avoir une première expérience professionnelle. Il faudra également maitriser Word et Excel, la connaissance de SAP sera un atout. Au niveau du profil du candidat, l’employeur demande qu’il sache faire preuve de discrétion et d’être soucieux de la confidentialité. Savoir faire preuve d’initiative et d’adaptabilité, travailler avec rigueur et méthode sera un plus.

La société régionale Wallonne du transport engage un comptable afin de réaliser la comptabilisation des extraits bancaires, la réconciliation des recettes, le traitement comptable et financier des anomalies, la préparation et l’encodage des pièces comptables, l’apurement et la justification des comptes ainsi que l’aide aux clôtures comptables.

J’ai cité formation mais il s’agit plutôt d’une initiation ou d’une sensibilisation qui dure deux journées. Ces deux journées ont été fixées les 17 et 18 mai de 9h à 16h au centre de formation Forem de Libramont. Il s’agit d’un module gratuit pour lequel le stagiaire garde tous ses avantages, c’est-à-dire la conservation des allocations d’insertion, l’intervention dans les frais de déplacement, etc.

A l’issue de cette formation le candidat sera capable d’identifier ses atouts, de retravailler ou construire son cv en y indiquant ses savoir-faire et savoir-faire comportementaux et de prendre conscience des comportements à avoir dans un contexte professionnel.

Il s’agit d’un module proposé aux demandeurs d’emploi inscrits au Forem qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont un projet professionnel en vue et qui désirent connaître les atouts pour entrer dans la vie professionnelle.

Le Forem de Libramont organise une formation de maintenance en électromecanique.

Cette formation est destinée aux demandeurs d’emploi qui sont diplômés de l’enseignement secondaire supérieur à orientation générale ou technique. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, l’électromécanicien de maintenance travaille en entreprise à l’entretien et la réparation des équipements de production. Il exerce un métier polyvalent faisant appel à de nombreuses techniques aussi variées que le tournage et le fraisage, la pneumatique, l’hydraulique et l’électricité, le Montage et démontage de moteurs et de roulement, le soudage, etc etc.

C’est donc un métier multifacette mais quels sont ses principales tâches ?

Ses principales tâches seront de procéder à des interventions d’entretien et de dépannage d’outils de production dans des secteurs techniques différents : électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique, automates programmables, etc.

Il s’agit d’un profil recherché par les entreprises :

En effet car c’est une personne autonome et polyvalente qui est doté d’un esprit méthodique et qui sait faire preuve d’ingéniosité. Son rôle et ses compétences en font un candidat recherché par de nombreuses entreprises oui.

Si on est intéressé par une formation d’agent de maintenance, que peut-on faire ?

Les personnes qui sont intéressées par cette formation peuvent s’inscrire à une séance d’information qui aura lieu le 18 avril prochain au centre de formation Forem de Libramont. Et pour cela rien de plus simple, il suffit de téléphoner au 061/28 02 60