Votre émission En Direct dès 19 h depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

Le second invité au Quartier Latin sera Michel Vankeerberghen. Michel a passé les 25 premières années de sa vie à Bruxelles où il a obtenu une licence en psychologie et pédagogie à L’ULB. Après avoir fait ses premières armes dans l’univers du tourisme au Musée Wellington, de 1982 à 1987, en tant que responsable touristique, il intègre le Domaine des Grottes de Han en 1987 et en devient Directeur Général en 1989, poste qu’il quitte volontairement en 2012.

En parallèle, il rejoint l’ASBL Attractions et Tourisme dès 1983, en devient administrateur en 1989, puis directeur depuis 2012.

Enfin, administrateur de Wallonie-Bruxelles Tourisme depuis plus de 20 ans, et vice-président du conseil d’administration représentant le secteur privé depuis 2007, lors de la création de l’ASBL, il en assume, à partir de janvier 2014, la fonction d’Administrateur Délégué.

Il gère la plateforme 365.be une attraction pour chaque jour de l'année et vous avez d'ailleurs l'occasion de l'entendre dans votre émission Aller/Retour chaque jeudi et dans Viva Week-end en compagnie de Serge Vanhalewijn.