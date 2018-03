Votre émission En Direct depuis le Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

On vous attend ce vendredi dès 19 H depuis le Quartier Latin à Marche en Famenne !

Notre premier invité sera le jeune comédien Arlonais, Michaël Erpelding. Très jeune, grâce à son premier professeur, Fabrice Schillaci, grand comédien et metteur en scène, il découvre les premières sensations de la scène. Après avoir terminé ses études artistiques, il est diplômé du Conservatoire de Théâtre de Namur. Il prend alors la direction de Paris où il entre dans la classe libre du cours Florent. Et là les premiers contrats s’enchaînent, d'abord au théatre, au festival Off d'Avignon.. Depuis ses premiers pas en tant que comédien professionnel, on l'a vu jouer dans des séries comme "Central Nuit"; "Louis la Brocante"; "Section de Recherche"; "Avocats et Associés" .. mais aussi jouer avec Jean-Hugues Anglades dans un téléfilm retraçant les agissements du groupe terroriste Action Direction. Michaël tourne ensuite à Marseille, sous la direction de Léa Fehner dans "'Qu'un seul tienne et les autres suivront" où il interprète le rôle de Françaois, jeune homme incarcéré suite à un crime passionnel. Suite à une formation en théatrothérapie, il découvre une nouvelle passion : apprendre des notions de théâtre à des personnes souffrant de troubles mentaux. Michaël, surnomé "TITI" est un passioné qui aime son métier, les gens et la vie. On l'a récemment vu dans la série produite par la RTBF "Unité 42" . Il sera donc des nôtres ce vendredi ! Plus d'info via son SITE

Nous recevrons ensuite la coordinatrice marchoise de la grande opération "Grand Nettoyage de Printemps" des 23 , 24 et 25 mars prochains, Aurélie Grandjenette. Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande mobilisation citoyenne qui tend à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres. Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars 2018, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se mobiliseront autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. Et c'est donc aussi à Marche-en-Famenne. Les Marchoises et Marchois sont attendus ! Toutes les infos via le SITE

Et pour nos troisièmes invitées , nous resterons au coeur de la capitale de la Famenne puisque c'est Marie-Françoise Martinot et Julie Wery qui nous rejoindrons. Elle viendrons nous présenter le salon HORECATEL qui se tiendra du 4 au 7 mars au Wex. Depuis plus de 50 ans, Horecatel se positionne comme le plus important salon B2B dédié aux professionnels de l'Horeca et de la Gastronomie en Belgique francophone. Dans les allées se mêlent produits de bouche, brasseries, softs, équipements, mobiliers… : une vitrine exceptionnelle de produits, matériels et services proposés par plus de 400 exposants. Ici, tout se goûte, tout se teste, tout se compare et se négocie ! Que vous soyez restaurateurs, cafetiers, frituristes, traiteurs, bouchers, boulangers, chefs, gastronomes, foodies… vous trouverez des solutions adaptées à votre profil d’activités. Le Salon Horecatel, c’est aussi un programme savoureux… Laissez-vous surprendre et émerveiller par les saveurs innovantes de la gastronomie contemporaine à l'occasion des nombreuses démonstrations culinaires concoctées par les plus grands chefs ou des concours mettant en scène les talents de demain. Ouvrez les portes des tendances qui donnent le ton de l’Horeca ! Toutes les infos ICI