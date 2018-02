Votre Emission en Direct depuis le Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

Notre première invitée sera Manon Lepomme. Depuis son plus jeune âge, Manon se donne en spectacle. Dès l'âge de sept ans, elle suit des cours de diction/déclamation à l'Académie d'Amay dans la classe de Jose Rodriguez. Directement, son aisance et sa capacité à faire rire impressionnent. Elle commence par des textes de Raymond Devos. Son rêve est de devenir comédienne et humoriste.

Au terme de son parcours académique en art de la parole et ses études en sciences politiques, cette jeune liégeoise pétillante, se lance, en 2012, avec sa metteur en scène, Ginette Matagne, dans la création d’un seul en scène. Elle parvient à allier tout ce qu’elle aime : la poésie, le stand up et l’humour avec des personnages bien trempés.

Très rapidement, elle se fait une place dans le monde de l’humour belge. Dès les premières représentations, le succès est au rendez-vous. Le spectacle affiche complet plus de sept fois d'affilées au Théâtre de l'étuve à Liège. S'enchaînent ensuite les représentations à travers la Belgique. Manon est même sélectionnée à Rochefort pour assurer la première partie d'Anne Roumanoff au Festival du Rire.

En juillet 2013, elle se produit au Festival off d’Avignon où son spectacle remporte un vif succès. Elle participera par la suite aux Finales des festivals d’humour prestigieux tels que Rochefort, Rire en Seine, Bastogne...

L’année suivante, son spectacle affiche complet pratiquement tous les jours au Festival d’Avignon. La petite pomme séduit de plus en plus et son humour à la fois subtil et cru ravit les zygomatiques de toutes les générations.

En 2016, enfin, elle reçoit la reconnaissance qui lui est due et gagne 3 prix en festival d'humour de France. En 2017, elle participera d'ailleurs à de nombreux festivals d'humour : Ville-Dieu-Le-Temple, Cavaillon, Toulouse,...

Plus de 200 dates plus tard , Manon présentait son tout nouveau spectacle "Non, je n'irai pas chez le psy ! ".

Elle s'entoure de Marc Andreini pour la co-écriture et de MAthieu Debaty pour la mise en scène ! Un trio qui fonctionne à merveille...

La tournée de ce seul en scène franc et atypique a débuté en Octobre 2016 et le succès ne fait que croître depuis. Désormais, on parle d'elle comme la révélation belge de l'humour!

Avec plus de 24 dates SOLD OUT au Théâtre de la tache d'Encre au festival d'Avignon et 50 dates affichant complet en Belgique, le spectacle surprend le public avec une petite pomme plus vraie que nature!

Spontanéité, humour, tendresse : ce spectacle a de très beaux jours devant lui !

Manon Lepomme sera ce 17 février à l'Ecole communale de Dampicourt. S'ensuivra une longue tournée qui la conduira notamment à Fléron, à Huy, à Flemale, mais aussi dans le Nord de la France avant son retour à Jambes le 22 mars.

Toutes les infos via son SITE