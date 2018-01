Votre émission En Direct depuis le Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

Nous aurons le plaisir de recevoir Christine Gaspard. La jeune femme habite Bastogne et elle vient de publier aux Editions Flamingo le tome 1 de son troisième roman " "Le Fils de Jules". Une enquête psychologique, un thriller haletant entre Londres et Bruxelles . A découvrir. L'auteure nous en parlera. Et si vous souhaitez déjà en savoir plus, c'est via le site des EDITIONS