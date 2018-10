Votre émission En Direct depuis le Festival Nature Namur ce vendredi

Depuis le 12 octobre la capitale wallonne vit au rythme de la nature. Films, expos, conférences, activités nature, balade, découverte... L'ensemble des activités se déroulent à l'Acinapolis à Jambes et à la Citadelle de Namur. Vous en trouverez le programme complet ICI

Un festival au succès croissant qui se cloturera ce samedi 20 octobre avec une grande soirée de gala qui mettra les films professionnels à l'honneur . Soirée présentée par Tanguy Dumortier au cours de laquelle 6 récompenses seront attribuées aux films professionnels qui auront le plus touché le jury mais également au film préféré du public. Et notez encore que l'équipe du "Jardin Extraordinaire" cloturera également ce grand rendez-vous nature ce dimanche 21 octobre avec une émission en primeur du Festival.

Le Festival Nature Namur c'est également le Villa Nature, lieu incontournable au coeur du complexe Acinapolis à Jambes. Ecrin de verdure accueillant et apaisant, animé par les Cercles des Naturalistes de Belgique, ce Village Nature réunit de très nombreux stands où se croisent le public, acteurs du monde associatif, artistes, photographes, cinéaste..

Et votre émission EN DIRECT ce vendredi dès 19 H se réalisera depuis le Village avec en invité, Tanguy Dumortier; Philippe Taminiaux, les photographes Stéphanie Allemand, Michel d'Outremont et les cinéaste Caroline Thirion et Rémy Marion.

Terry Lemmens vous y attend !