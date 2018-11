Votre émission En Direct depuis la Brasserie Le 830 à Naninne !

La Semaine de l'Humour à Rochefort, c'est du 29 novembre au 1er décembre prochain ! Ave notamment Joseph Collard dans "Aventures du P'tit Joseph". Humoriste né dans la région rochefortoise, Joseph Collard se fait connaitre dès 1984 lorsqu'il crée "Jean-Lous Danvoye" le duo-comique "Les Founambules". Leur spécialités : le mime. Ces spectacles sont joués dans toute l'Europe et au Canada. En 2005, Joseph Collard se lance seul et crée son premier spectacle "Zig Zag" qui aussi joué en Europe, mais également au Brésil et au Japon.

En 2008, il rejoint à Montréal le Cirque du Soleil. Il y est engagé pour jouer dans le spectacle OVO, puis il reste engagé sur d'autres spectacle plus récents . A Rochefort il présentera donc "Aventures du P'tit Joseph".

"Ce nouveau raconte la vie d'un gamin dans les années 50 et 60 : les joies, les peurs, les mystères, les jeux, l'école, l'église, les fêts, les vieux, les excursions, la famille .... Il réveille en nous les sensations qui ont marqué notre enfance".

A ne pas manquer ce jeudi 29 novembre à 20H.

La Semaine de l'Humour c'est également à l'affiche, Sofia Syko dans "Flic ou Femme", "Le Magot de la Compagnie des Mille pattes" et Kevin et Tom"

Il sera notre premier invité ce vendredi à la Brasserie le 830 !