Votre émission En Direct depuis la Brasserie Le 830 à Naninne

Notre première invitée sera Lorette Goose, comédienne professionnelle, originaire et bien connue dans la région de Florenville/Chiny. "La Lorette est revenue", c'est le titre de sa nouvelle comédie qu'elle proposera ce 29 septembre à 20H30 au Centre Culturel Leleu à Izel. Une visite hilarante au pays de ses meilleurs textes quelque peu ré-épicés ! Un florilège des meilleurs moments de scène de cette comédienne revendiquant ses origines gaumaises.

"Oups ... que le rire est divin de voir que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin ! Et ce, à travers une princesse éplorée, une réunion tuppersexe, une reine veuve joyeuse dont la prononciation imprécise des B et des V crèe bien des confusions, une bombe blonde ne lutte contre la discrimination intellectuelle, un streap-tease culotté et des surprises ! Jalonnés de personnages féminins haut en couleur, le coupole, le célibat, les hommes au quotidien, tout est passé à la moulinette ! "

Tantôt caustique, tantôt tendre, Lorette Goosse est en plus grande forme que jamais.

Entrée : 1,25 E - 6,00 E - 10, 00. Infos et réservations via le site v et vous pouvez suivre Lorette via sa page facebook