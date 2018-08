Votre émission en Direct depuis la Brasserie Le 830 à Naninne.

C'est le retour de l'émission EN DIRECT sur Vivacité ce vendredi dès 19 H . On vous fixe rendez vous à la Brasserie "Le 830" à Naninne.

Et notre premier invité sera le directeur de Nature et Progrès, Marc Fisher. Il sera largement question en sa compagnie du Salon Valériane qui a ouvert ses portes à Namur Expo ce vendredi et qui sera accessible durant tout le week-end.

Valériane, c'est plus de 20 000 visiteurs sur 3 jours qui viennent à la rencontre de plus de 300 exposants passionnés et scrupuleusement sélectionnés. Ils sont producteurs, fabricants, grossistes, artisans, représentants d'associations environnementales, éco-constructeur..

La thématique de cette édition 2018 : "Je jardine bio, et vous ?"

Détails via le SITE