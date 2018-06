Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Théâtre à Namur

Caligula - © Tous droits réservés

Notre premier invité sera Georges Lini; le metteur en scène du spectacle d'été à ne pas manquer au coeur des ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville : Caligula.

" Caligula, prince relativement aimable jusque-là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse, que le monde tel qu’il va n’est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé d’impossible, empoisonné de mépris et d’horreur, il tente d’exercer, par le meurtre et la perversion systématique de toutes les valeurs, une liberté dont il découvrira pour finir qu’elle n’est pas la bonne. Il récuse l’amitié et l’amour, la simple solidarité humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui l’entourent, il les force à la logique, il nivelle tout autour de lui par la force de son refus et par la rage de destruction où l'entraîne sa passion de vivre. Le monde tel qu'il est ne lui paraît plus supportable, aussi veut-il la lune, le bonheur, l'immortalité ou n'importe quoi d'autre qui ne soit pas de ce monde "

La mise en scène est donc assurée par Georges Lini ; cette mise en scène mettra en évidence la contemporanéité du propos. Dans le fond et dans la forme, le spectacle s’adressera aux gens d’aujourd’hui avec les moyens d’aujourd’hui dans une scénographie qui sera une machine à jouer, de manière à ramener le propos de Camus à la lumière et exposer sa richesse contemporaine. Faire apparaître une résonnance nouvelle. Revisiter Caligula pour y trouver l’universel de ce que nous vivons et proposer aux spectateurs, non pas la folie " anecdotique " d’un homme mais celle d’un monde en crise.

A voir du 17 juillet au 4 aout.

Toutes les infos et les réservations via le SITE