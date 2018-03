Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Théatre à NAMUR ce vendredi

Notre premier invité sera Bernard Diagre responsable Communication du CAL Namur (Centre d'Action Laïque) qui viendra nous entretenir de l'Ecole de Devoir "Le Gai Savoir" qui est à la recherche de bénévoles. Toutes les infos via FACEBOOK

Il sera ensuite question de la Grande Opération "Wallonie Plus Propre" ces 23, 24 et 25 mars. On attend les bénévoles pour un grand nettoyage de Printemps ! Pierre Francis, bénévole et Bernard Guillite, échevin de l'Environnement à Namur viendront nous expliquer tout sur le territoire de la capitale wallonne. Et pour vous inscrire (avant le 15 mars) c'est ICI

Et nous recevrons également Valérie Courtois de "Pro Velo". Elle nous détaillera les activités au coeur de nos provinces durant les prochaines semaine . Toutes les infos via le SITE