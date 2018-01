Votre émission EN DIRECT depuis la Brasserie du Théatre à Namur ce vendredi

Du 4 au 11 mai prochain "Dinner in the Sky" débarque à Namur. Le concept est décliné à Bruxelles depuis des années. Le principe ? Un dîner dans... le ciel. Un moment exclusif où le chef cuisine devant ses invités et sert en personne une douzaine de convives, le tout à des dizaines de mètres du sol, la table étant soulevée par des grues et chaque convive étant solidement harnaché. Pour son arrivée à la Citadelle de Namur le concept a été rebaptisé "Namur in the Sky" et se tiendra sur l'Esplanade de la Citadelle, offrant une vue plongeante et féerique sur la Vallée de la Meuse.

Parmi les chefs, Carl Gillain, Pierre Résimont, Simon Denis...

Et à la tête de cette organisation, Dimitri Delecaut qui sera notre premier invité ce vendredi.

Toutes les infos ICI