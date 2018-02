Votre Emission En Direct depuis la Brasserie du Théatre à Namur ce vendredi dès 19 H

Un sujet d'actualité abordés à l'occasion du Salon SIEP qui ouvre ses portes à Namur Expo ce vendredi. Plus de 60 professionnels pour vous informer, vous orienter. Toutes les infos via le site

Nos premiers invités seront Juliette Ghislain conseillère en information et Julien, animateur de l'Université de Paix qui gère l'animation "Les Ecrans et moi : un peu, beaucoup, passionnément" Les écrans occupent une grande partie de notre quotidien. Regarder son smartphone ou sa tablette est une des premières choses que nous faisons le matin.Comment en faire une utilisation responsable ? Comment gérer l'image que nous renvoyons aux autres ? Comment communiquer de manière efficace? …

Marine et Raphaël, un couple de jeunes belges ont récemment fait halte à Kuntzig après avoir visité douze pays et rencontré les poètes qui font le chemin, cahier en main et caméra au poing. Une expérience optimale ! Ils étaient à Namur cette semaine et il seront des nôtre pour nous présenter leur parcours !