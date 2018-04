Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Théâtre à Namur ce vendredi 27 avril

L'Archéoparc vous convie à découvrir le quotidien des Gallo-Romains. Le domaine s'articule autour des vestiges d'une des plus grandes villa romaines du Nord de la Gaule. Des activités sur mesure sont proposée tout au long de l'année : visites libres du site avec audioguides, visite guidées pour les groupes et les écoles, ateliers, événements, Gallo-Stages, anniversaires, team-building ... Et ce dimanche 29 avril se déroulera le traditionnel "Kid's day". Une journée entièrement destinée aux enfants au coeur des vestiges de la plus vieille ferme de la région et de son écrin de nature qui vous transportera dans le monde des Gallo-Romains. Toutes les infos ICI

Fete des Plantes Aywiers - © Tous droits réservés

Les 4, 5 et 6 mai se tiendra au sein du beau cadre de l'ancienne abbaye d'Aywiers (Lasne) la Fête des Plantes et du Jardin. Un rendez-vous que ne manquerait tout amateur de jardinage et de "Beau" ! L'édition printanière propose aux visiteur d'égayer murs et façades de jolies parures végétales et de les rendre accueillantes à la flore et à la faune . Venue de Belgique et de l'étranger, l'élite de la botanique et de l'horticulture sera présente dès ce vendredi. Quelque 200 sont annoncés . Toutes les infos via le site

Et parmi les exposants présents Dominique de Witte qui gère la Pépinière Le Try à Céroux-Mousty. Passionné de petits arbres et d'arbustes, la pépinière propose aussi une grande sélection de plante . Dominique viendra nous en parler ce vendredi depuis la Brasserie du Théatre . Et toutes les infos sur la Pépinière LE TRY, c'est ICI