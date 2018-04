Votre émission "En Direct" depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne

Sentiers d'Art - © Tous droits réservés

Notre première invitée sera Julie Riesen directrice de la Maison du Tourisme Condroz Famenne qui viendra notamment nous présenter le projet "Sentiers d'art, l'art à ciel ouvert".

" Sentiers d’Art en Condroz-Famenne " est un nouveau produit touristique de randonnées attractif et unique en Wallonie qui d’ici 2019 s’étendra sur plus de 120 km dans les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze).

L’objectif ? Une grande boucle parsemée de plus de 40 œuvres land ‘art réalisées à travers les Vallées des Saveurs par des artistes belges et internationaux. Des boucles plus courtes permettront aux familles de réaliser des circuits entre 10 et 15 km.

Des abris artistiques et poétiques permettent aux randonneurs de s’abriter et se reposer une nuit au cours de leur progression sur le sentier….Pas de réservation possible.Premier arrivé, premier installé !

Ce projet s’inspire de la " Fête de Mai " organisée depuis 2001 par l’ASBL Vagabond’Art et concentrée actuellement sur la Commune de Gesves.

Vous souhaitez en savoir plus c'est ICI