Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

Notre première invitée sera Julie Wery, chargée de Communication au Wex qui vient nous présenter le salon "C'est Bon, c'est Wallon". Une nouvelle édition du marché des produit du terroir wallon ! La Wallonie regorge de producteurs et artisans qui, chaque jour, s'attachent à révéler tous les délices et toute l'authenticité d'un terroir riche et diversifié. Le temps d'un week-end à la fois festif et gourmand, partez à la rencontre au gré d'un parcours savoureux sur un espace de plus de 5000 m2 !

Michael Erpelding - © Tous droits réservés

Nous plongerons dans un tout autre monde avec notre second invité, le comédien arlonais, Michaël Erpelding.

Tres jeune, grâce à son premier professeur, Fabrice Schillaci, grand comédien et metteur en scène, Michaël découvre les premières sensations de la scène . Après avoir terminé ses études artistiques, il est diplômé du Conservatoire de Namur. Il part à Paris où il entre dans le classe libre du célèbre Cours Florent. Il rencontre Arlette Petitjean, agent artistique et décroche ses premiers contrats, d'abord au théatre, festival Off d'Avignon avec 'L'histoire du Soldat' , il joue au Chatelet dans Angels in America" avec Barbara Hendrickx; il part ensuite en tournée en France avec l'Attrape Théâtre puis il est repris dans "Docteur Dassin" avec Richard Borhinger.

On a pu ensuite voir Michael jouer dans des séries comme "Central Nuit; "Louis la Brocante"; "Section de Recherche"; "Avocats et associés"; "Plus Belle la vie", mais également deux séries produites par la RTBF "Unité 42" et "E4-Legal".

Le jeune acteur a également tourner pour le grand écran ! Il nous en en parlera ce vendredi ! Soyez au rendez-vous !