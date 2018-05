Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne ce vendredi

la Vieille Boucle - © Tous droits réservés

Il sera tout d'abord question d'un bel événement qui se déroule à Lustin ce 6 mai : "La Vieille Boucle Lustinoise". Créée il y a quatre ans au profit du Fond Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur) par une équipe bénévole, enthousiaste, engagée et .... moustachue ! Pour cette 5eme édition, la Vieille Boucle donne rendez-vous aux passionnés moustachus de vieux vélos, aux sportifs et moins sportifs, aux amoureux de belles et ancienne mécaniques et plus largement, à celles et ceux qui souhaitent profiter d'une ambiance toute particulière.

De nombreuses activités seront proposées dès 8h30 ce dimanche : course cycliste, rallye des ancêtres, retro camping, retro open tennis ... sans oublier les animations pour les plus petits ! C'est à une journée plus qu'insolite que vous êtes conviés à Lustin ce dimanche 6 mai. Nous en parlerons en compagnie de Nicolas Mardyla et Lionel Chassigneux, coordinateurs.

Toutes les infos ICI