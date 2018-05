Votre émission En Direct ce vendredi dès 19 h depuis la Brasserie du Théatre à Namur

Parc Chlorophylle - © Tous droits réservés

Nous recevrons ensuite José Burgeon le directeur du Parc Chlorophyle de Dochamps (Manhay) parc forestier récréatif et pédagogique. Le parc présente 32 attractions en bois sur le monde de la forêt ardennaise, une grande plaine de jeux thématisées, un parcours aventure pour enfants, un parcours de cordage de 60 m, une tour de 10 m, deux toboggans, une ruche géante...

Et nouveauté : la promenade dans la cime des arbres ! José Burgeon viendra nous détailler tout cela.

Et pour en savoir plus c'est via le SITE