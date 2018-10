Terry Lemmens vous attend ce vendredi dès 19 h depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne !

Une émission au cours de laquelle il sera largement question de l'opération Wallonie Bienvenue ce prochain week-end. "Wallonie Bienvenue " : ce sont des particuliers, collectionneurs, artistes, artisans, ... qui vous ouvrent leur porte gratuitement le temps d'un week-end et qui permettent ainsi, à travers eux, leur passion, métier, singularité, ... de découvrir l'âme et la chaleur de vivre de leur commune. Ces 6 et 7 octobre ce sera au tour des communes de Habay, Rochefort et Perwez de vous proposer des expositions, des balades gourmandes, des spectacles, ...

Votre émission en Direct ce vendredi depuis Marche-en-Famenne - © Tous droits réservés Située entre Gaume, Ardenne et Pays d’Arlon, la commune de Habay se déploie en bordure de la Forêt d’Anlier, au creux de la vallée de la Rulles.

Toute l’année elle vous accueille au travers de son folklore local : Bénédiction de la forêt, grands feux, défilé des géants Margot et Guillaume, Carnaval de la Marquise, Brassigaume, Festival génération 80, etc. Terre au riche passé historique (châteaux des maîtres des forges, tombeau de Pierre Nothomb, villa gallo-romaine de Mageroy…), Habay regorge également d’artistes, d’artisans et de spécialités locales qui valent le détour ! Laissez-vous tenter par ses bières artisanales, son pâté gaumais, ses saucissons ou son chocolat ! Quarante-neuf ambassadeurs vous ouvriront leurs portes ce week-end : ateliers pâtisseries, poterie, découvertes natures, balades, céramique, exposition photo, maroquinerie, créations textiles pour les enfants, etc etc.... La liste complète est à découvrir via le SITE Et pour nous en détailler le programme nous recevrons Marion Vandenbossche de l'Agence de Développement Local.

WWB Rochefort - © Tous droits réservés En province de Namur, c'est la jolie commune de Rochefort qui accueillera le visiteur ce week-end. Située au coeur de la Famenne, entre Condroz et Ardenne, la commune recèle de nombreux et riches sites naturels, d'une kyrielle de villages authentiques ! Suivez la Lhomme et la Wamme qui descendent de l'Ardenne ou encore la Lesse qui disparait mystérieusement à Belvaux pour réapparaître majestueusement à Han-sur-Lesse ! 40 ambassadeurs vous attendent ces samedi et dimanche : vous pourrez notamment participer )à des visites spécialement organisée au coeur des Grottes de Han-surLesse, découvrir le travail du cuivre au marteau, de la poterie artisanale, participez à un atelier éco-nature , assistez à la démonstration de pilotage d'un drone, etc etc.. Liste complète via le SITE Amélie Bouche est responsable de l'ADL de Rochefort. Elle sera présente à nos côtés au Quartier Latin pour nous détailler le programme du week-end !

Et en Brabant wallon, c'est PERWEZ qui vous ouvre ses portes ce week-end ! Pour en savoir plus c'est via le SITE