Votre émission En Direct ce vendredi depuis le Quartier Latin à Marche-en-Famenne

Toutes les infos et le détail des activités vous proposées dans le cadre de cette Semaine Bio, c'est via le SITE

208 activités réparties sur la Wallonie et à Bruxelles. Que vous soyez à la recherche d'informations précises ou en simple quête de nouveautés, la Semaine bio est une manière originale de découvrir l'agriculture biologique, en famille, entre amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Notre seconde invitée sera Maryève Quinet qui viendra nous présenter les Grottes de Hotton !

Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les Grottes de Hotton sont les seules à être classées intégralement ! Deux étoiles au guide Michelin!

"Parcourez ses galeries titanesques. Dominez un gouffre de 30 mètres . Contemplez les fragiles draperies . Ecoutez gronder le torrent et vivez l'émotion du monde souterrain en compagnie de guides".

Depuis 2000, un parcours 3 fois plus long et deux fois plus profond permet de contempler l'extraordinaire variété de formes et de coloris des concrétions de la grotte. Vous descendrez 65m sous terre pour découvrir une rivière souterraine et remonterez 30m à pied et 35m en ascenseur.

Une attraction touristique naturelle à ne pas manquer cet été ! Toutes les infos via le SITE des GROTTES