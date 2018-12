Viva for Life au coeur du marché de Noël de Nivelles...

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment la magie incandescente de Noël, l’édition 2018 du Village de Noël de Nivelles sera plus longue que les précédentes. En décembre, les cabanons remplis de cadeaux et de plaisirs de bouche seront présents pendant trois semaines au lieu de deux. Merci qui ? Merci Viva for Life !



Pour sa sixième édition, l’opération de solidarité (dont la marraine sera ) organisée par la RTBF au profit de la petite enfance prend ses quartiers sur la Grand-Place jusqu'au 23 décembre. Une aubaine pour les commerçants et les associations installés dans les chalets : " En restant ouverts jusqu’au 23 décembre, les chalets profiteront d’un afflux de personnes beaucoup plus important que d’habitude, " précise Jean-Pierre Lennaertz, administrateur délégué de l’Office du Tourisme Nivellois. Car si chaque année, 40 à 50.000 personnes viennent se balader sur la Grand-Place au moment des fêtes, l’opération Viva for Life devrait attirer... le double de visiteurs !



Nouveauté pour 2018, Viva for Life occupant et animant la place, un marché des artisans est organisé jusqu'au 23 décembre. Celui-ci est installé dans le cloître.



Des changements



La présence du cube de Viva for Life devant le Palais de justice engendre quelques petits changements : cette année, les 21 chalets du Village de Noël sont regroupés à l’entrée de la Grand-Place avec les confréries, tandis que d’autres chapiteaux font le tour de la Collégiale. "



Et la magie continue !



Jusqu'au 23 décembre, une vingtaine d’exposants proposent leurs créations originales au Village de Noël : bijoux péruviens, décoration de Noël, étoles, foulards, bijoux en émail, bûches, sculptures, montres, tartes al’djote, quiches, etc...

Vu l’affluence attendue, les voitures sont redirigées à l’extérieur du centre, vers le Mont Saint-Roch et le boulevard de la Dodaine.

De plus le parking de la SNCB (750 places) est mis à disposition gratuitement du lundi 17 au dimanche 23 décembre de 18h à 6h et le dimanche 23 décembre de 6h à minuit.

Vous disposez également d'une navette gratuite du lundi 17 au samedi 22 de 18h à 22h et le dimanche 23 de 08h à 22h.

Informations : site mobilité de la ville de Nivelles www.nivelles.be - des informations complémentaires seront incessamment disponibles.